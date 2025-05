Concorso Zangarelli. La ’Città della musica’

CITTÀ DI CASTELLO – Centinaia di studenti musicisti hanno inondando varie zone della città di musica nell’edizione 2025 del Concorso musicale nazionale ’Enrico Zangarelli’. Venerdì in un teatro degli Illuminati gremito di giovani, (alla presenza tra gli altri di Annalisa Spadolini presidente e coordinatrice del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica del Ministero) si è conclusa la manifestazione con un’applaudita esibizione della violinista Beatrice Chiavacci, vincitrice del primo premio assoluto della passata edizione. La tre giorni del concorso ha visto la città invasa dai numerosi ragazzi partecipanti di scuole da ogni parte d’Italia. Al termine del concorso sono risultati vincitori assoluti per la sezione orchestre il liceo musicale "Francesco Petrarca" di Arezzo e la scuola "Nicola Monterisi" di Salerno, mentre l’orchestra del liceo musicale Angeloni di Terni ha ricevuto il premio speciale alla memoria del cavalier Antonio Gasperini. La giovane Maria Pacchioni ha invece ricevuto il premio speciale istituito alla memoria del musicista Pietro Franceschini. Per quanto riguarda i cori, quello del comprensivo Montalcini di Cernusco sul Naviglio è il vincitore assoluto, ma ai primi posti si sono piazzati anche i cori della primaria Lerchi-La Tina e della Alighieri Pascoli. Primi premi ancora alla Alighieri-Pascoli nelle prove solistiche di violino, flauto e chitarra. Nella sezione pianoforte, l’alunno Matteo Fratini ha ottenuto il primo premio assoluto con il punteggio di 100/100. Oltre alle audizioni di solisti, gruppi e orchestre, il cartellone della manifestazione ha offerto anche due concerti, uno dedicato alla memoria di Alice Hallgarten ad opera della Corale Marietta Alboni e l’altro delle diverse formazioni dell’Orchestra Giovanile Regionale Umbra.