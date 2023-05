Concorso “Fair Play“ edizione 2023 Il Panathlon Club premia le scuole

Il Panathlon Club Orvieto incontra le scuole che hanno aderito al concorso “Fair Play“. Premiazione col sindaco Tardani e l’assessore Moscatelli. Per il Panathlon, con il governatore dell’Area X, Rita Custodi, i due presidenti, Senior e Junior, Lucia Custodi e Flavio Zappitelli. Per l’Istituto Orvieto-Montecchio, le insegnanti Catia Bianchi e Immacolata Mascia della 5°C dell’elementare “Sette Martiri“ di Ciconia, premiata con un attestato di partecipazione. Per l’Istituto Orvieto-Baschi, presenti le insegnanti Francesca Compagnucci e Valeria Chioma della 1°C, di cui fa parte Giuseppe Maria Cola, primo classificato. Premiato anche Luca Goddio Nahuel. Per l’Artistico classico e professionale di Orvieto presenti il direttore amministrativo Tiziana Bocchino e le insegnanti Daniela Torsello e Silvia Valentini con la 5°D. I premi individuali a Francesca Innocenzi, Cecilia Dimiziani e Martina Innocenzi.