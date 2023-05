Concorso ’Enrico Zangarelli’ Premiata la "Zampini" di Lerchi

CITTA’ DI CASTELLO – Si è conclusa con la premiazione delle orchestre delle scuole secondarie di primo grado al teatro degli Illuminati, la XXIV edizione del concorso musicale nazionale ’Enrico Zangarelli’ promosso dalla scuola ’Alighieri-Pascoli’. Per la cerimonia, il teatro è stato riempito fino all’ultimo posto da studenti, docenti e genitori delle scuole partecipanti. I tre primi premi assoluti sono stati assegnati ex aequo all’istituto comprensivo ’Bacelli’ di Tivoli e alle due orchestre dell’Istituto comprensivo di Passirano di Brescia. Contestualmente sono state premiate le scuole che hanno partecipato alla sezione video del Concorso: in questo caso sul podio è salita la scuola primaria ’Zampini’ di Lerchi. Il dirigente della Alighieri Pascoli Filippo Pettinari si è congratulato con il maestro Marcello Marini e con tutto il comitato organizzativo, i professori Stefano Susini, Roberto Cuccolini e Massimo Aquilani, e ha ringraziato tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione del concorso.