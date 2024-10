Concerto di solidarietà con Paolo Belli a Foligno

Dagli studi di Ballando con le stelle di Rai 1 al palco dell’Auditorium San Domenico nel segno della solidarietà. Grande attesa per Paolo Belli (nella foto) che oggi alle 17 sarà concerto a Foligno con la sua Big Band a sostegno dell’Associazione Donne Insieme in occasione dell’ottobre rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno e il ricavato dei biglietti sarà devoluto all’Associazione (informazioni e prenotazione ai numeri 333.4546146 e 328.0252826).

Belli porterà sul palco dell’Auditorium uno show brillante e rinnovato, tra musica e divertimento in un mix di swing, canzoni e parole che conquista il pubblico. In scaletta i suoi grandi classici come “Ladri di Biciclette“, “Sotto questo sole“, “Dr Jazz & Mr Funk“, “Hey Signorina Mambo“, “Ho voglia di Ballare“ e tanti altri successi arrangiati in una nuova veste, ma sempre caratterizzati dal suo sound inconfondibile, che è frutto del percorso fatto negli ultimi 25 anni costantemente affiancato dalla sua Big Band: un gruppo affiatato che collabora con Belli non soltanto sui palchi durante la stagione estiva, ma anche a teatro e negli impegni in tv, come Ballando con le stelle e Telethon. E’ composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.