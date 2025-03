Concerto di Pasqua di Rai 1 con Omaggio all’Umbria. Zubin Mehta e il Maggio Fiorentino al Duomo di Orvieto

L’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta (nella foto) direttore saranno i protagonisti del grande Concerto di Pasqua di Rai 1 che si terrà sabato 29 marzo alle 17.30 nel Duomo di Orvieto. Si rinnova così il tradizionale evento che da anni viene organizzato dal progetto “Omaggio all’Umbria“ ideato e diretto da Laura Musella. Il concerto sarà registrato dalla Rai e sarà poi trasmesso su Rai 1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis e su Rai 5 nei giorni successivi. E quest’anno, grazie soprattutto all’intervento di Don Stefano Puri, vicario generale della Diocesi Orvieto Todi e parroco del Duomo di Orvieto, il concerto è stato inserito nel calendario giubilare.

I riflettori tornano così ad accendersi su Zubin Mehta, uno dei più prestigiosi e acclamati direttori d’orchestra del mondo che da sempre vanta un legame speciale con “Omaggio all’Umbria“ del quale è diventato direttore testimonial e dove è stato presente per ben 17 volte. Ma anche il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si può considerare un habitué della manifestazione, visto che sono 15 le sue partecipazioni ai concerti di Pasqua di Rai 1 organizzati dal progetto. Il programma, sempre di grande impatto ed eleganza, propone la sinfonia n.5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven e il concerto in la magg. k.622 per clarinetto e orchestra di Wolfang Amadeus Mozart, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il concerto è realizzato dell’associazione Omaggio all’Umbria, finanziata dal Fus, e da contributi della Regione di varie Banche, della Camera di Commercio, con l’opera del Duomo di Orvieto che ha sostenuto l’organizzazione dell’evento. Saranno presente anche i volontari dell’Unicef che patrocina il progetto dal 2008 e di cui Laura Musella è stata nominata testimonial per l’Umbria.