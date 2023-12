Concerto di Natale con i gruppi e i talenti al Millenovecento Pub

Un gran concerto di Natale con tutti i gruppi e i talenti che si alternano sul palco del Millenovecento Pub di Castiglion Fosco di Piegaro. Una serata davvero piacevole quella di martedì sera, allietata dalla musica dei musicisti in erba. La scuola Newsic di Corciano ha messo sul palco tutti i gruppi emergenti con tantissimi ragazze e ragazzi che per tutto l’anno si sono esercitati nei vari stili musicale. Giovani e giovanissimi con la passione per le chitarre, batterie, canto e i più svariati generi musicali. Ne è uscito uno spettacolo adatto sia alle famiglie dei musicisti che ai clienti di locale che in queste serate prefestive affollano le sale. Quella della passione per uno strumento musicale è una inclinazione che va coltivata fin da ragazzi e i rockers sul palco hanno dimostrato che non solo internet e telefonini possono appassionare gli adolescenti. "I nostri giovani allievi erano in ottima forma e hanno dato il massimo. Il risultato è stato grandioso. Divertimento e applausi".