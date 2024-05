Concerto dedicato al restauro dell’affresco

L’Associazione "Ex dipendenti ed Amici della Banca Popolare di Todi", in collaborazione con La Consolazione ETAB e con il patrocinio del Comune, promuove per sabato 11 un concerto benefico dedicato al restauro dell’affresco miracoloso che raffigura le nozze mistiche di S. Caterina di Alessandria custode di storia e fulcro del tempio della Consolazione, gioiello architettonico che merita di essere preservato per le generazioni future. I Maestri Marco Venturi al pianoforte e direttore di coro, Luca Venturi al violino e Valentina Piovano come soprano doneranno la loro arte per questa nobile causa. Sarà presente la restauratrice incaricata Jacopella Rughini che realizzerà un intervento con i fondi dell’Associazione organizzatrice. A rendere possibile questo evento anche il Coro "Madre Speranza" di Collevalenza e il Coro Polifonico di Todi.

La storia dell’affresco risale al maggio del 1508, quando un operaio, Iolo di Cecco, scopre un’immagine miracolosa nel muro del monastero di Santa Margherita e riacquista la vista mentre si tocca con un fazzoletto l’occhio malato. La devozione popolare cresce, incoraggiata dal vescovo Basilio Moscardi, liberato da una malattia per intercessione della Vergine. Il 13 giugno, il vescovo intitola la chiesa da costruire alla Consolazione, incaricando del progetto il ben noto architetto Bramante. Ancora prima Todi era denominata "Civitas Virginis" proprio per la diffusa devozione mariana presente nell’Urbe, testimoniata dalle centinaia di edicole votive disseminate nel territorio.

s.f.