Concerti e grandi nomi tra Terni, Amelia e Narni. Full immersion di musica classica, arte e spettacoli

Torna la musica classica di primavera con la terza edizione di “Umbria Classic Festival”, rassegna organizzata dall’associazione Mozart Italia Terni che da oggi al 15 aprile presenta un cartellone di cinque grandi concerti itra Terni, Amelia e Narni, n grado esaltare il meglio della musica classica grazie alla presenza di artisti di livello internazionale con l’obiettivo di intercettare il pubblico più variegato e ampio possibile.

Il concerto inaugurale si tiene questo pomeriggio alle 16.15 nella chiesa di San Pietro: si intitola “Terni in Love with Music” e vede protagonisti Martina Santarone, talentuosa violista Aron Chiesa (insiene mella foto), primo clarinetto dell’Orchestra della Scala di Milano insieme al Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara in musiche di Bruch e Mozart. All’Umbria Classic Festival si esibiranno musicisti di valore assoluto: dopo i due talenti dell’appuntamento d’apertura sono attesi domenica prossima a Palazzo Petrignani di Amelia il soprano Laura Brasò e il pianista Michelangelo Carbonara in “Dalla Spagna con ardore“ mentre il 24 a Palazzo Vescovile di Narni si esibirà il rinomato Trio Liszt, formato dal violinista Elia Chiesa, dal violoncellista Luigi Visco e dal pianista Christian De Luca in “Volando su un tappeto di note“. Sempre a Narni il 30 marzo nella Chiesa Beata Santa Lucia si ascolterà una “Fantasia di contrabbassi“ a cura del maestro Antonio Sciancalepore, finale il 15 aprile a Palazzo Petrignani di Amelia con il concerto “Incantevole energia“ che vedrà sul palco Aron Chiesa al clarinetto, Martina Santarone alla viola e Michelangelo Carbonara al pianoforte. L’Ingresso è sempre libero. "Sarà una sinergia perfetta tra la musica classica e il patrimonio culturale umbro" dice Anais Lee, presidente dell’Associazione e direttrice artistica del festival . In occasione dei concerti il pubblico potrà apprezzare anche alcune eccellenze enogastronomiche.