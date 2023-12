Concerti di Capodanno, ecco gli appuntamenti in Umbria Il primo gennaio, concerti di Capodanno in tutta l'Umbria: Deruta, Montone, Foligno e Spello si animano con musiche tratte dalle più famose colonne sonore. Artisti di fama internazionale e direzioni d'eccezione per un inizio d'anno all'insegna della musica.