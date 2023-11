Con la droga in classe. Studente arrestato

Studente minorenne arrestato a scuola dopo essere stato trovato dalla polizia con un quantitativo di hashish nascosto nelle mutande insieme a una somma consistente di denaro. È accaduto al termine di controlli effettuati dalla polizia nelle scuole superiori della città, su disposizione del questore Bruno Failla. Il personale del commissariato diretto dal Antonello Calderini, col sostegno delle pattuglie del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e avvalendosi di un’unità cinofila della Polizia di Ladispoli, ha controllato alcuni istituti superiori di Orvieto Scalo, in particolare il liceo scientifico, Ragioneria e il liceo artistico. Fondamentale in questi servizi è stata la collaborazione con i dirigenti scolastici che si sono messi subito a disposizione. In una delle scuole, il cane poliziotto Kia ha individuato un giovane, minore, che con molta discrezione e tatto è stato accompagnato da due agenti in borghese nei bagni della scuola, lontano dagli altri studenti e perquisito. Indosso, nascosti nella biancheria intima, aveva circa 17 grammi di hashish; inoltre, è stato trovato in possesso di materiale inerente allo spaccio e denaro in contanti, una somma molto alta per un minore. Il giovane, con precedenti specifici, su disposizione del procuratore per i minorenni del tribunale di Perugia, Flaminio Monteleone, che coordina le indagini, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. La polizia ha individuato un altro minore, coinvolto nello stesso giro di spaccio; nella sua abitazione è stata trovata una dose e per lui è scattata la denuncia, per concorso in spaccio, oltre alla segnalazione come assuntore di stupefacenti.