Con i pullman per Vittoria: "Sarà una grande festa, in una piazza che amiamo"

Pullman gratis per assistere all’ultimo comizio elettorale di Vittoria Ferdinandi, candidata sindaco del centrosinistra-cinquestelle. E’ la ‘trovata’ dello staff che ha organizzato per chi proviene dalle zone del capoluogo più lontane dal centro storico, una mossa old style, quella di accompagnare i sostenitori nella centralissima piazza IV Novembre con gli autobus, che spiega proprio Ferdinandi in prima persona: "Sarà una grande festa, in una piazza che tutti noi amiamo, che merita la partecipazione di migliaia di persone. – scrive la candidata nelle sue pagine social - Sarà una piazza che con gioia dirà: eccoci, siamo qui e abbiamo voglia di riscatto. Saremo in tantissimi, lo so. Ma so anche che non è facile raggiungere il centro la sera col trasporto pubblico. Perciò abbiamo pensato di mettere a disposizione di tutte e tutti un servizio bus per permettere loro di partecipare alla nostra festa per Perugia". Bus che partiranno dai diversi paesi del territorio comunale dalle 17 con varie fermate. Cinque i mezzi messi a disposizione dall’organizzazione: il primo riguarda la zona di Pianello, Piccione, Colombella (per prenotare si può chiamare il numero di telefono 331 49 45 61); un altro da Sant’Orfeto, Casa del Diavolo, Ponte Felcino (telefono 349 60 98 430); il terzo da San Martino in Campo, in Colle e Ponte San Giovanni (347 866 73 44), Fontignano, Mugnano, Castel del Piano, San Sisto (320 472 78 13) e infine Colle Umberto-Canneto (numero di telefono per prenotare 339 332 52 37).

Ma ieri Ferdinandi è intervenuta anche sulla protesta dei tifosi del Perugia nei confronti del presidente della società, Massimiliano Santopadre. "Il Perugia Calcio è un patrimonio di tutti noi, parte integrante della nostra identità cittadina e della nostra storia sportiva e deve essere obiettivo di tutti difenderlo. Per questo comprendo e condivido la frustrazione dei tifosi in questo momento delicato - afferma - La loro passione e il sostegno sono fondamentali per il successo di qualsiasi squadra". "E’ evidente che l’operato del presidente non sia stato all’altezza delle aspettative e dei risultati sportivi e non solo - dice Ferdinandi - e il rapporto con la città e i tifosi si è incrinato". E sullo stadio: "Come sindaca la mia priorità sarà prendere una decisione sostenibile, nel rispetto dell’ambiente, economicamente vantaggiosa e che risponda alle esigenze di club, comunità e tifosi".