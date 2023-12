Comune, approvato il bilancio di previsione

TERNI Approvato a maggioranza (venti voti favorevoli e sei contrari) in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune. "Uno specifico Fondo di cui alla missione 20 (allocato insieme ad altri fondi obbligatori) è stato creato su specifica indicazione dell’amministrazione comunale – fa sapere Palazzo Spada – che intende monitorare costantemente la spesa corrente dell’ente al fine confermare le economie di spesa previste, adottando le eventuali azioni correttive da apportare alla struttura organizzativa. La composizione del fondo, infatti, prevede la possibilità di un utilizzo di tali risorse qualora, di volta in volta, fosse necessario riallocare risorse sulla base delle singole esigenze palesate e dimostrate da ogni Direzione in linea con gli indirizzi dell’organo politico. In sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio le somme non necessarie potranno essere utilizzate per la realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione comunale". "Il bilancio è molto nuovo, politico, condiviso con tutte le direzioni. Abbiamo interloquito - ha detto in aula l’assessore al bilancio, Michela Bordoni - con ogni singola direzione e abbiamo iniziato il lavoro di controllo e di gestione. Il Comune si accinge ad uscire dalla fase di dissesto e dovrà gestirla. E’ un bilancio dinamico, a disposizione di tutte le direzioni, quando queste avranno bisogno di risorse".