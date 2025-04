"Completare le assunzioni previste". Avvio dei lavori in vista all’ex Ogr

In attesa dell’avvio dei lavori nelle Officine Manutenzioni Cicliche (ex Ogr) previsto entro il 2025, per l’adeguamento dell’impianto (un intervento economico di 50 milioni di euro necessari per avviare la manutenzione dei treni di nuova generazione), la Fit-Cisl sollecita Trenitalia per completare il pacchetto di 15 assunzioni confermate dall’ad Luigi Corradi al Ministro dei Trasporti in occasione della sua visita all’interno delle Omc. "Investimenti in capitale umano – spiega il segretario regionale della Fit-Cisl, Fabio Ciancabilla – sul conto dei quali ci aspettiamo segnali confortanti in quanto già da quest’anno le assunzioni dovrebbero far fronte al turn over 2025 e consentire alle Omc di mantenersi al vertice degli impianti nazionali di manutenzione. Contesto positivo – aggiunge Ciancabilla- che ha permesso alle Omc di Foligno di ottenere il finanziamento da Trenitalia per l’adeguamento dell’impianto, al fine di poter manutentare i locomotori tradizionali e i treni a composizione bloccata come Pop e Jazz. Quest’ultimi rappresentano il materiale rotabile che verrà sempre più utilizzato in futuro e ciò spiega la strategicità di questo progetto senza il quale l’Omc non avrebbe avuto garanzie per il futuro. Adeguamento delle Omc che prevede la realizzazione di 6 binari ed un impegno economico di 50 milioni di euro. Un investimento che non è un miraggio in quanto, il Cda di Trenitalia lo ha già approvato e ora è in fase di aggiudicazione dei lavori tramite gara europea che sarà definita entro giugno, con i lavori ultimati nel 2026".

C.Lu.