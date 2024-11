Compleanno Cinegatti . Al Melies mostra e proiezioni “feline“

Domani alle 18 in occasione del 22esimo anno di attività cinematografica targata CineGatti (e l’84esimo compleanno del caro Giuseppe Gatti, fondatore della dinastia che porsegue con i figli Mirco e Mauro ), al Cinema Méliès in via della viola, 1 (#IlCinemaFuoriModa), Valentina Bolognini presenterà due sue nuove opere “cinefeline” da aggiungere alla collezione CineGatti. Di seguito, alle 18.30 verrà programmato il film Flow premiato ed osannato all’ultimo festival di Cannes. Si entra al prezzo speciale di 5 euro.