Compenso di 1.500 euro

Sarà Roberta Giarrusso (foto) a presentare il concerto di Capodanno in piazza a Terni. Lo ha deciso la Giunta comunale nell’ambito del programma “Natale di San Valentino, l’Amore diffuso da Natale a San Valentino”. L’attrice palermitana ha dato la sua disponibilità “per un compenso lordo di 1.500 euro. Per tale importo - si legge nella relativa delibera dell’esecutivo municipale - è consentito l’affidamento diretto e­ non si deve inoltre ricorrere ad alcuna procedura comparativa, in quanto queste tipologie di prestazioni di natura professionale e culturale richieste sono tali da essere garantite solo ed esclusivamente da un determinato soggetto”. Sul palco saliranno Povia, Marco Ligabue e Dj Provenzano. Un programma che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, vuole coinvolgere i ternani di tutte le età, offrendo musica e divertimento. Povia e Marco Ligabue proporranno il loro repertorio, poi Dj Provenzano suonerà musica che farà ballare tutti i presenti. L’organizzazione del concerto di Capodanno costerà all’amministrazione di Palazzo Spada 55mila euro. Lo scorso anno sul palco di piazza della Repubblica salirono Le Vibrazioni: tantissimi ternani parteciparono con entusiasmo al concerto festeggiando insieme l’arrivo del nuovo anno. Ora l’appuntamento è per le 22 del 31 dicembre.