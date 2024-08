Commissioni consiliari. Ecco le composizioni

FOLIGNO - Dopo la giunta, arriva l’ora delle Commissioni consiliari. Una nuova partita destinata a chiudersi nel giro di qualche giorno, con al convocazione ufficiale degli organismi e l’elezione del presidente. All’interno degli schieramenti, l’accordo di fatto già c’è. La Prima commissione resterà a Forza Italia ed è destinata ad essere coordinata da Michele Bortoletti. La Seconda commissione dovrebbe andare alla lista civica ‘Zuccarini sindaco’ e il nome più accreditato è quello del capogruppo, Nicola Badiali. In terza commissione data per certa la conferma della coordinatrice Tiziana Filena, rieletta nella lista di Fratelli d’Italia. Quanto ai nomi delle commissioni che spettano alla minoranza, i nomi che vengono dati come caldi sono quello di Mario Bravi (Pd) per la Controllo e Garanzia e David Fantauzzi (M5S) per la Statuto. Ogni commissione dovrà essere convocata entro 20 giorni dal consiglio comunale di martedì per l’elezione dei presidenti, ed è plausibile che tutta la pratica venga affrontata e si archivi prima di ferragosto. Quanto alla composizione, saranno organi da 15. In prima commissione: Fantauzzi (M5S), Piermarini (Più in alto), Mattioli (Foligno in comune), Frigeri (Patto), De Felicis e Polli (Lega), Pinna (SzS), Gammarota e Barbetti (Pd), Aquilini, Riccioni e Filena (Fdi), Bortoletti e Flagiello (Fi), Feliziani (Foligno domani). In seconda: Fantauzzi (M5S), Piermarini (Più in alto), Mattioli (Foligno in comune), Frigeri (Patto), De Felicis e Malaridotto (Lega), Badiali (SzS), Bravi e Barbetti (Pd), Gualdoni, Aquilini, Pacini (Fdi), Di Nicola e Flagiello (Fi), Masciotti (Foligno domani). In terza: Fantauzzi (M5S), Piermarini (Più in alto), Mattioli (Foligno in comune), Frigeri (Patto), De Felicis e Malaridotto (Lega), Pinna (SzS), Barbetti e Franquillo (Pd), Pacini, Riccioni e Filena (Fdi), Di Nicola e Bortoletti (Fi), Masciotti (Foligno Domani).