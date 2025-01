Commercio nel baratro

TERNI "La crisi del commercio cittadino, segnata anche dalla ulteriore perdita ad inizio anno di tre marchi storici (Cotogni, Paccara e Gabriella boutique ndr), denota la necessità di azioni immediate, ed incisive", così Francesco Filipponi (Pd). "Non servono interventi scollegati e a spot – continua –, condividiamo per questo l’appello per una conferenza territoriale di programma dove ci si possa confrontare e dove ci sia una sinergia pubblico privato. Avevamo avanzato sia in sede di documento unico di programmazione, sia in sede di bilancio previsionale del Comune di Terni per il 2025, le nostre proposte sul commercio, che sono state respinte. Proposte che partivano dalla possibilità di ridurre alcune risorse derivanti dall’acquisto di medicinali in più per i canili sanitari, da dirottare sul commercio attraverso un bando per i contributi per gli affitti. È opportuno anche adottare una sorta di patto sociale con gli esercenti, le associazioni di categoria, le forze sindacali, al fine di seguire una strategia comune". "Si può lavorare - continua Filipponi – anche per il recupero di zone del territorio degradate, al fine di dare maggiore opportunità al commercio di vicinato. Siamo disponibili a partecipare alla discussione sugli atti di competenza del Consiglio comunale, nonostante la bocciatura, da parte della maggioranza, delle nostre proposte in sede di discussione della manovra di bilancio, per affrontare una situazione emergenziale."