“Come una piuma“: anteprima del documentario su Francesca Cesarini

Martedì 5 dicembre alle 20.30 MenteGlocale che ha realizzato il progetto e Daniele Suraci, il regista, presentano “Come una piuma“ il documentario su Francesca Cesarini. “Come una piuma“ sarà proiettato in anteprima al Teatro Mengoni di Magione. La serata è realizzata grazie al supporto del Comune di Magione, che ha concesso l’utilizzo gratuito del teatro per ospitare la presentazione del lavoro su una delle sue cittadine più illustri. Dai primi esercizi su quel palo piantato nel salotto di casa a Magione, Francesca Cesarini ne ha fatta di strada e ne ha aperte di strade per tutte e tutti. Campionessa italiana e mondiale di para pole dance, fresca vincitrice dell’edizione 2023 di Italia’s got talent, la produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, oggi, a 16 anni, è un’atleta che ha già dimostrato tutto il suo valore. E martedì 5 dicembre ci sarà un’altra serata particolare per lei e per la sua famiglia.