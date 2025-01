Come se fossi a casa tua. Alessanadra Carnevali alla Libreria Grande

PERUGIA – E’ la Libreria Grande di Ponte di San Giovanni ad ospitare oggi alle 18 la presentazione del libro “Come se fossi a casa tua“ di Alessandra Carnevali, edito da Bertoni Editore. Un incontro per scoprire da vicino il nuovo lavoro della scrittrice orvietana, talento della narrativa contemporanea, in un’atmosfera intima e coinvolgente. Alessandra Carnevali dialogherà con Leonardo Di Lascia, approfondendo i temi centrali del romanzo e il processo creativo che ha portato alla stesura. A seguire Marco Canonico proporrà un’analisi critica del libro, con letture di Viviana Picchiarelli, per immergere il pubblico nelle atmosfere del romanzo e nella complessità dei suoi personaggi. “Come se fossi a casa tua“ è la storia di due donne, in una “commedia nera” dove si incrociano ambizioni e insicurezze, vendette e vecchie superstizioni contro un destino che sembrava segnato . Ingresso libero.