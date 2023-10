Coltelli e spade in auto a Todi: nei guai due giovani

Sono stati trovati in possesso di due coltelli e tre "katane", spade giapponesi dalla lunga lama ricurva usata dai Samurai e tali da raggiungere anche i 60 cm di lunghezza. Due giovani di 26 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Todi nell’ambito di un ordinario servizio di vigilanza lungo la Strada Statale 3- bis della E45. Gli agenti del distaccamento di Todi, infatti, hanno notato l’auto sospetta e, nel corso del pattugliamento, hanno deciso di sottoporre il conducente a controllo. Dopo averlo fermato e identificato, unitamente al compagno che viaggiava insieme a lui, i poliziotti hanno notato le armi all’interno del veicolo. Chiamati in causa sul perché di simili oggetti nell’abitacolo, i due giovani non sono stati in grado di fornire delle giustificazioni attendibili. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria per il reato di possesso di oggetti atti ad offendere. Le armi, invece, sono state sequestrate.

