Coltellate a Fontivegge. Identificato l’aggressore

PERUGIA - Ancora coltellate a Fontivegge. Il presunto responsabile è stato individuato e denunciato a piede libero dai carabinieri a poca distanza dall’accaduto. La presunta aggressione si è verficata in piazza Vittorio Veneto, di fronte alla stazione ferroviaria. Lì, nella serata di mercoledì, sono arrivati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia e quelli della stazione Fortebraccio, in seguito alla segnalazione al numero unico di emergenza di un presunto accoltellamento. I militari del Radiomobile hanno individuato e fermato il presunto autore, un 22enne tunisino senza fissa dimora e con precedenti di polizia, mentre quelli della stazione Fortebraccio, insieme al personale medico del servizio 118, hanno individuato e soccorso la presunta vittima, un italiano sempre 22enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, prestandogli le cure del caso. Nel corso dei successivi accertamenti è emerso che effettivamente qualche minuto prima c’era stata un’animata lite tra i due ragazzi, sfociata nell’aggressione fisica del tunisino nei confronti dell’italiano e pertanto l’aggressore è stato accompagnato in caserma. A conclusione delle procedure per l’identificazione, il cittadino nordafricano è stato denunciato per lesioni aggravate. La presunta vittima, invece, accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale, è stata medicata e dimessa con prognosi di 12 giorni. In corso indagini dei carabinieri per stabilire i motivi dell’aggressione.