Colpo di roncola al datore di lavoro

MONTECASTRILLI Un tagliaboschi marocchino di 41 anni è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate dopo che il suo datore di lavoro ha riferito ai militari di essere stato ferito con una roncola, in una discussione per motivi di lavoro. La sera del 22 dicembre, un connazionale dell’accusato si era presentato ai carabinieri con la mano sinistra sanguinante per chiedere aiuto. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Terni (la prognosi è di 30 giorni), ha raccontato di avere avuto una discussione per motivi economici con il connazionale, suo dipendente, che lo aveva colpito con una roncola. I militari hanno quindi individuato l’ aggressore ancora nell’abitazione dove si era svolta la lite e sequestrato una roncola lunga oltre 40 centimetri.