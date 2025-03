Colpo all’Oasi. In azione tre ladri incappucciati

PERUGIA - Proseguono serrate le indagini dei carabinieri dopo il tentato assalto al supermercato Oasi di Ellera di Corciano. Come noto, nella notte tra domenica e lunedì, la banda ha tentato di portare via la cassaforte del supermercato, dove i ladri si sono introdotti dopo aver sfondato una parte della vetrina del supermercato con un furgone, utilizzato come ariete. Il gruppo è fuggito senza essere riuscito a mettere le mani sul bottino perché la fune con la quale avevano legato la cassaforte per trascinarla, secondo quando appreso, si sarebbe spezzata e l’arrivo dei militari dell’Arma avrebbe impedito un ulteriore tentativo. Dagli accertamenti effettuati, i carabinieri hanno potuto appurare che erano entrati in azione tre uomini incappucciati, arrivati sul posto con il furgone e un’auto, entrambi i mezzi sono risultati essere stati rubati. Fallito il colpo, i tre si sono allontanati a bordo dei due mezzi, per poi abbandonare il furgone e proseguire presumibilmente con la vettura che ancora non è stata rinvenuta. Saranno importanti le immagini delle videocamere, non solo dell’attività commerciale, ma anche dell’area circostanza e le eventuali tracce nel furgone.