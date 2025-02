Colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Ecco la nuova mappa

ORVIETO - Si lavora per far fronte al problema delle colonnine per la ricarica elettrica dal momento che quelle presenti del territorio comunale sono quasi tutte inservibili. Il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità l’elenco delle aree pubbliche da mettere a bando dove è possibile installare le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. L’atto, illustrato in aula dall’assessore ai Lavori pubblici Piergiorgio Pizzo, individua sette aree. Nello specifico una a Ciconia nella zona del Fanello, due a Orvieto scalo in piazzale della Pace e nel parcheggio del centro commerciale Porta d’Orvieto, due a Orvieto centro nell’area dell’ex caserma Piave e in piazza Cahen, una a Sferracavallo nell’area degli impianti sportivi e una nella zona industriale di Bardano. Con un emendamento presentato dal capogruppo di FI, Evasio Gialletti, approvato all’unanimità, è stato integrato l’elenco con l’introduzione di due postazioni anche nella zona di via del Popolo e in piazza Generale Cimicchi nel centro storico. La questione era stata sollevata da alcuni proprietari di auto elettriche e rilanciata da esponenti dell’opposizione.