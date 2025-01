Colonia felina sul Tevere: l’appello: "Serve cibo per i 35 gatti, aiutateci"

UMBERTIDE - Cibo per gatti cercasi. È l’appello delle volontarie che si prendono cura della colonia felina sul Tevere, 35 bestiole ospitate in alcune deliziose casette e che quotidianamente vengono sfamate e accudite. Chi volesse rispondere alla richiesta può acquistarli in tre negozi della città - Carrefour market di via Roma, Anima life di via Boldrini e Acqua&Sapone di via del Vignola – per poi lasciarli negli appositi contenitori.

La colonia, racconta la responsabile Marta Serpolla, è nata nel 2022 "con l’obiettivo di garantire una vita dignitosa ai randagi. Il gatto randagio non è un peso ma una risorsa". È così nato sulle sponde del Tevere, lungo la passeggiata pedonale, il paese dei gatti, con i condomici, il centro commerciale Miao e il Miao motel.

In questi anni è poi iniziata la collaborazione con le scuole del territorio, con il centro diurno “La ginestra“ di Umbertide, per divulgare e far conoscere gli effetti benefici del contatto con i gatti anche se randagi. Un grazie di cuore va a tutta la comunità umbertidese che ci sostiene".