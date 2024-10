Collevalenza. Si restaura l’antico borgo

TODI – E’ un paese famoso soprattutto per il suo Santuario, che ogni anno ospita decine di migliaia di pellegrini. Ma Collevalenza è anche un borgo pregevole, tra panorami e fascino antico. Ora sono arrivati alla piazzetta del paese i lavori di ripavimentazione proprio della parte storica di Collevalenza, fase finale dell’intervento di riqualificazione del centro storico della frazione, una delle più popolose del comune di Todi. La via principale e i vicoli laterali sono già stati per lo più completati.

I lavori non hanno riguardato solo la pavimentazione in pietra ma il rifacimento di tutta la rete di sottoservizi, dalle fognature all’acquedotto, dalle tubazioni del gas a quelle elettriche e telefoniche. Nel contesto del più vasto progetto che sta interessando l’intero territorio comunale è stato previsto il rifacimento della pubblica illuminazione, a cura di EnelX, e l’arrivo della fibra per il collegamento veloce ad Internet.

Quello di Collevalenza è un intervento che ha comportato un investimento di oltre 400 mila euro. L’opera pubblica, sulla scorta di quanto avvenuto per altri borghi del territorio tuderte, interessa non solo l’interno del centro ma anche le aree esterne prospicienti le mura urbiche e l’area verde posta alle spalle del borgo. Per questi lavori il Comune ha ottenuto 280 mila euro dal GAL Media Valle del Tevere a valere sulla misura 19.2 del PSR dell’Umbria, importo che è stato poi integrato con i fondi del bilancio dell’ente. Collevalenza è l’ultimo dei borghi finora interessati da un intervento di rivitalizzazione così radicale. In precedenza era già toccato ai castelli di Cecanibbi, Camerata, Ilci, Montemolino, Pesciano, Pontecuti e Ripaioli.