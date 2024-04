Collegiata, lesioni alla chiesa. Ora parte il consolidamento

UMBERTIDE – Lavori in vista per la Collegiata di Umbertide dopo i danni registrati ad uno dei contrafforti ed il conseguente isolamento di parte dei giardini adiacenti, transennata. L’operazione di ripristino prevista per lunedì 22 aprile. Si partirà intanto con il contrafforte deteriorato per poi procedere ad un controllo di tutti gli altri. L’operazione al contrafforte danneggiato era partita l’8 aprile scorso, resa necessaria da rigonfiamento dell’elemento strutturale verificatosi per via del deterioramento di alcuni materiali in ferro presenti al suo interno e che avrebbe potuto comportare la caduta di alcune mattonelle (pesanti oltre 20 chili e lunghe circa 50 cm) al suolo. I materiali pericolanti erano stati subito rimossi da Vigili del fuoco intervenuti sul posto con una autoscala (foto). A presentare qualche problema anche il basamento del contrafforte. L’elemento strutturale, quindi, sarà sistemato da una ditta specializzata. Per garantire l’esecuzione dei lavori che rendono necessario l’utilizzo di una gru e per esigenze di incolumità di pedoni e automobilisti (l’area adiacente la chiesa è molto frequentata), sono state previste da un’ordinanza della Polizia locale alcune modifiche alla viabilità, in vigore dalle 7 alle 19 di lunedì prossimo, assieme all’istituzione del divieto di sosta in via Garibaldi (nel tratto tra via Bremizia e piazza Mazzini) ed al restringimento della carreggiata con deviazione del traffico su una sola corsia.

Pa.Ip.