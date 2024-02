Collaborazione rinnovata

Si rinnova anche per l’anno scolastico 2023-24 la collaborazione tra l’Istituto tecnico tecnologico “Leonardo da Vinci“ e il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito (Csrne). Dopo l’esperienza dei due anni precedenti, mercoledì scorso la dirigente scolastica Simona Lazzari e il comandante del Centro dell’Esercito, generale Giorgio Guariglia, hanno firmato la nuova convenzione per l’avviamento di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. L’accordo tra scuola e struttura militare prevede la presenza nel laboratorio analisi del Centro si selezione di quattro studenti delle classi IV dell’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie. Gli studenti si affiancheranno agli ufficiali medici e ai sottufficiali infermieri, integrando la formazione teorica ricevuta in aula con un’esperienza pratica. Osserveranno e parteciperanno alle attività condotte dal laboratorio analisi nell’ambito dell’iter selettivo per l’arruolamento nella Forza Armata: la valutazione dei parametri ematochimici del candidato in tutte le sue fasi, l’accettazione del prelievo, l’analisi del campione fino alla refertazione. Grande soddisfazione è stata espressa dalla professoressa Lazzari, che ha riservato parole di elogio e ringraziamento verso il comandante e i suoi collaboratori per questa convenzione che darà la possibilità agli studenti di vivere un’esperienza particolarmente significativa.