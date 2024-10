Colf ’infedele’ ruba i gioielli di casa. Era stata appena assunta in prova

TERNI Colf “infedele” ruba gioielli per 10mila euro, appena assunta da una coppia di professionisti ternani. La refurtiva è stata recuperata dai carabinieri che hanno denunciato la donna, una 56enne di origine asiatica, per furto in abitazione. Era stata appena assunta in prova come colf da una coppia di professionisti ternani, che riponevano in lei la massima fiducia anche sulla base delle referenze ricevute. Tuttavia la 56enne, appena si è trovata da sola in casa, si è impossessata dei monili riposti in alcuni cassetti della camera. Il furto è stato scoperto il giorno dopo e i proprietari hanno subito presentato denuncia alla stazione dell’Arma, di Collescipoli. L’assenza di effrazione alla porta di ingresso ed alle finestre e l’unico elemento “anomalo” connesso alla recente assunzione della collaboratrice domestica hanno immediatamente concentrato i sospetti sulla 56enne. I carabinieri hanno quindi passato al setaccio le attività di “compro oro” , finché hanno scovato quello a cui si era rivolta la donna a la registrazione degli oggetti preziosi in questione negli appositi elenchi. La refurtiva, che fortunatamente non era ancora stata ceduta, è stata così interamente recuperata dai militari e riconsegnata alla vittima del furto, la quale ha peraltro potuto dimostrare la proprietà dei beni mostrando alcune fotografie in cui indossava i gioielli, tra cui una del matrimonio in cui evidenziava il luccicante anello ricevuto dal marito. Per la colf sono scattati la denuncia alla magistratura e, presumibilmente, anche il licenziamento.