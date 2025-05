Colazione ricca ma non pagata. Appello social

TERNI Un tempo era la cena del sabato sera, adesso anche la colazione della domenica mattina. E’ stata consumata nel centralissimo Rendez Vous di piazza San Francesco, ma non è stata pagata. Così ai titolari del locale non è restato altro da fare che pubblicare, sulla pagina Facebook dell’esercizio commerciale, non solo la foto della colazione forzatamente “gratis“ ma anche un post in cui si invitano i clienti fuggitivi a tornare sui propri passi, anche al fine di scongiurare una denuncia altrimenti inevitabile. "Buongiorno, spero per loro che questo post venga letto da chi questa mattina (domenica 11 maggio 2025) alle 8.20 circa ha ben pensato di fare una ricca colazione e poi attendere di non essere visto per andarsene di corsa senza pagare il conto". A compiere la “bravata“, due persone. "Vorremmo informarli – continua il Rendez Vous nel post – che le nostre telecamere interne ed esterne sono in grado di riprendere tutto quello che accade nel nostro locale. Prima di fare denuncia, vorremmo dare loro un consiglio, venite spontaneamente e pagate il conto". Già la prossima mossa dei titolari dell’esercizio sarà quella di rivolgersi alle forze dell’ordine e presentare una regolare denuncia. La speranza, per tutti, è che chi non ha pagato la colazione torni indietro a saldare il conto. Appelli social del genere, più volte lanciati dai titolari di pizzerie e pub per giovani clienti in fuga senza aver pagato la cena, in passato sono andati quasi sempre a buon fine. Resta lo sconcerto per un fenomeno, quello di alzarsi dal tavolo e andarsene senza pagare il conto, purtroppo sempre più esteso e di conseguenza allarmante.