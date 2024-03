Col papà in Pinacoteca l’ingresso è scontato

Oggi, in occasione della Festa del Papà, l’ingresso alla Pinacoteca comunale sarà ridotto per tutti i papà in visita con i loro figli. Non solo: per i figli più piccoli nel salone di Palazzo Vitelli alla Cannoniera sarà allestito un “corner“, con tavolozza e colori per realizzare un ritratto speciale da regalare poi al babbo: la cooperativa “Il Poliedro“, che attraverso il suo personale gestisce la Pinacoteca, metterà a disposizione i materiali necessari per realizzare una cornice e un ritratto del proprio papà. Quale miglior modo di trascorrere del tempo insieme, se non quello di visitare uno dei luoghi più belli della città alla ricerca dei papà raffigurati nelle opere d’arte? Nel salone ci sono i ritratti della famiglia Vitelli dal pater patriae padre di Paolo Vitelli che a sua volta era padre di Alessandro proprietario del palazzo, poi in altri dipinti ed opere sono evidenti i riferimenti storici a padri e figli.

"I musei e gli spazi culturali della città devono vivere ed evolversi come ogni altra forma vivente: per questo l’interazione soprattutto con i giovani è importante e avvicina i ragazzi ai luoghi della cultura, in modo attivo, facendoli sentire a casa. Sviluppare questa sensibilità verso l’arte in fondo rimane l’obiettivo principale di ogni attività di promozione e coinvolgimento anche in giornate speciali come quella di domani dedicata a tutti i papà", ha detto l’assessore Michela Botteghi nel presentare questa opportunità. Quindi nella giornata odierna durante tutto l’orario di apertura del museo - (dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18)- sarà in corso l’iniziativa.