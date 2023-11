"Cocchi-Aosta", sinergia vincente. Giovani musicisti da Malta e Creta

TODI - Alla scuola "Cocchi- Aosta" la musica è tornata protagonista grazie al partenariato di cooperazione Erasmus+ "Music Beyond Borders" che ha consentito la formazione di un’orchestra transnazionale. In città sono arrivati i giovani musicisti del Maria Regina College di Naxxar a Malta e quelli del Ginnasio Platania di Creta che, nei mesi dello scorso anno scolastico, avevano a loro volta ospitato l’Orchestra senior della scuola tuderte. Tutti insieme, allora e oggi, a formare una grande Orchestra transnazionale del Mediterraneo, uniti dalla passione per la musica, dai valori europei e dell’amicizia. Oltre settanta ragazzi hanno vissuto una settimana intensa che ha previsto, oltre alle prove orchestrali, anche la conoscenza dei beni culturali del territorio. Ieri, il concerto finale, nella cornice del convento di Montesanto, a conclusione della settimana di visita. Ma già nei giorni immediatamente precedenti, gli studenti si sono esibiti anche nella pinacoteca comunale di Nocera Umbra, insieme all’Istituto "Dante Alighieri", altra scuola impegnata nella realizzazione di Progetti Erasmus+.