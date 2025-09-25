"Cocchi-Aosta". Pronta la mensa auditorium

TODI- La nuova mensa-auditorium a servizio della scuola media "Cocchi-Aosta" è pronta. Mancano ad oggi alcuni lavori di rifinitura esterni, ma la struttura sarà pronta per domani, alle ore 18, giorno in cui verrà consegnata ufficialmente alla comunità. Finanziata in larga parte dalle risorse del Pnrr, cui si sono aggiunti fondi comunali, l’opera ha comportato un investimento di 792.800 per il primo stralcio - partito a luglio 2023 – e un secondo di 267 mila euro. Con quest’ultima somma è stata costruita una pensilina esterna volta a raccordare, dal punto di vista architettonico e funzionale, il nuovo edificio con l’ingresso della scuola media. L’area interessata è quella a sinistra del plesso di piazzale degli Atti, aperto all’inizio degli anni Ottanta e integrato poi, nei primi anni Duemila, da una palestra che è a tutt’oggi annessa. L’ultimo corpo di fabbrica è stato costruito con materiali che la qualificano come Nzeb, ovvero a consumo energetico quasi zero, grazie anche ai pannelli fotovoltaici che ne garantiscono l’autosufficienza, come peraltro già avviene per la sede della scuola secondaria di primo grado. "Si tratta di un’opera pubblica importante - evidenzia il sindaco Ruggiano - che va a dare risposta ad un’esigenza reale e che qualifica ulteriormente il polo d’istruzione cittadino che è di riferimento per un territorio molto vasto, quello della media Umbria". La mensa consentirà la distribuzione di 300 pasti al giorno, attività che potrà partire tra qualche settimana una volta montati gli arredi interni. Domani, alle 16:30, la struttura verrà formalmente consegnata alla dirigente scolastica Maria Rita Marconi. Il programma prevede, dopo il taglio del nastro, il concerto dell’Orchestra della Cocchi- Aosta, realtà frutto della presenza di uno ormai storico indirizzo musicale, da cui anche il duplice utilizzo, ovvero anche come moderno auditorium.

Susi Felceti