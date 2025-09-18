Fossati, un avvio complicato. Preside e collaboratori in trincea per pulire le aule degli studenti

I guanti di gomma per pulire nelle classi che non sono pronte ad accogliere i ragazzi e le ragazze, a poche ore dall’inizio dell’anno scolastico, l’ha infilati, senza problemi, anche la preside. È successo all’istituto Fossati-Da Passano, che ha iniziato il suo percorso veramente in salita. I fatti risalgono a domenica, giorno precedente all’avvio delle lezioni, quando la dirigente scolastica Immacolata Devincenzis (fresca di assegnazione, arrivata dall’Einaudi-Chiodo), dopo un sopralluogo si è affrettata a chiamare i collaboratori scolastici per formare un gruppo e procedere così ad una pulizia accurata di quei locali. Aveva già operato una ditta di pulizie, che aveva fatto ‘il grosso del lavoro’, ma gli ambienti erano ancora inadatti agli studenti: bisognava pulire più a fondo e mettere a posto i banchi, spazzare con cura e togliere alcune macchie. Un lavoro che ha impegnato, nel giorno festivo, preside e bidelli per circa 4 ore. Tutto perché i lavori di ristrutturazione finanziati con fondi Pnrr e promossi dalla Provincia, non sono ancora finiti, come abbiamo evidenziato proprio sulle nostre colonne nell’edizione di ieri. Anzi nel caso dell’edificio principale, gli interventi si sono interrotti e la copertura del tetto non è stata completata. La Provincia è stata costretta a transennare l’auditorium, area centrale interna, con grandi disagi per tutti. Ma i problemi non sono finiti. L’edificio più vecchio, costruito negli anni Sessanta, da due anni è stato sottoposto a lavori di adeguamento antisismico, costringendo gli oltre 800 alunni a essere stipati nella sede centrale. Lunedì 15 settembre, giorno del primo giorno di scuola, non era ancora disponibile, con i lavori ancora in corso. In emergenza e per non costringere la popolazione studentesca a essere concentrata in un solo edificio, è stato deciso di far svolgere le lezioni al terzo piano del vecchio edificio. Con non pochi problemi: l’entrata dalle scale d’emergenza; non è presente la linea internet e neppure la campanella, senza contare che i pavimenti e le porte interne sono ancora quelle vecchie. Il paradosso si è verificato domenica, con le aule e il corridoio inadatti a ospitare gli studenti. La buona volontà di preside e collaboratori ha permesso che tutti i ragazzi e le ragazze potessero sedersi ai propri banchi ad ascoltare le lezioni. Davvero un bell’esempio.

Marco Magi