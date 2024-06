’Cocchi Aosta’. Nuova mensa e auditorium

TODI – È vicina alla conclusione del primo stralcio la costruzione della mensa-auditorium a servizio della scuola media "Cocchi-Aosta". I lavori procedono velocemente con la copertura in tegole da completare a giorni e con la tramezzatura degli ambienti di servizio in corso. La struttura si sviluppa su una superficie di 360 metri quadrati ed è un’opera largamente attesa dalla comunità scolastica: sarà in grado di ospitare fino a 150 posti a sedere e di gestire fino a due turni per pasto, così da assicurare il servizio a 300 persone al giorno. Nelle prossime settimane è previsto l’affidamento del secondo stralcio a completamento, che doterà l’edificio di infissi e serramenti. Per l’esecuzione del secondo, la Giunta comunale ha riapprovato il progetto definitivo per ulteriori 207mila euro; la somma sarà a carico del bilancio dell’ente, tramite la devoluzione per pari importo del mutuo assunto e non più necessario per la realizzazione dell’ascensore di risalita al centro storico, essendo stato quest’ultimo finanziato con fondi regionali. La fine dei lavori è prevista, in ogni caso, per l’autunno 2024. La presenza della mensa permetterà di ampliare i servizi scolastici e di implementare il piano dell’offerta formativa della "Cocchi-Aosta", nonché di assolvere, per collocazione, superficie e impostazione, anche la funzione di auditorium. Proprio in questi giorni, infatti, è stata inaugurata anche un’aula- teatro: dotata di un palco in legno e di un sipario, è stata pensata come luogo dove svolgere le tante iniziative della scuola, a partire dal gruppo di teatro.

Susi Felceti