Club Unesco, il neo-presidente Biondi ha presentato il programma

Programma 2023 ricchissimo per il Club Unesco Foligno e Valle del Clitunno che nei giorni scorsi ha presentato le iniziative e il nuovo direttivo. Il neopresidente Maurizio Biondi, a nome del rinnovato organo di vertice, ha evidenziato i tratti distintivi dell’associazione, la sua appartenenza alla Federazione Italiana dei Club e Centri per l’Unesco, il suo sostegno alla missione, alle priorità e ai programmi Unesco attraverso iniziative sul territorio di competenza.

Tredici le iniziative previste. Ci sarà un concorso enogastronomico riservato agli alunni dell’Istituto Alberghiero di Assisi (Scuola Associata all’UNESCO) dal titolo "Acqua, Energia e Cibo: le tradizioni locali nell’Enogastronomia Sostenibile" (la gara si svolgerà il 20 maggio); la partecipazione alle celebrazioni per il cinquecentenario di Pietro di Cristoforo Vannucci (detto "il Perugino"); la collaborazione con il Comune di Spello per lo svolgimento della IV Edizione del Premio Internazionale di Poesia "Passaparola, pensa, ascolta e scrivi" dal titolo: "I Borghi e il Turismo di Ritorno" (la cui fase finale si svolgerà in settembre); l’organizzazione e la gestione della XIV Edizione del Concorso Internazionale "La Fabbrica nel Paesaggio", indetto annualmente dalla FICLU per stimolare riflessioni e iniziative delle comunità, delle imprese e degli Enti su tematiche ambientali di rilevante importanza educativa e di grande impatto sociale (la cerimonia di premiazione e gli eventi correlati si terranno a Foligno nei giorni 20, 21, 22 ottobre).

Il neo-presidente Biondi ha infine auspicato la ripresa della collaborazione con gli istituti scolastici interrotta causa della pandemia. Hanno partecipato alla presentazione rappresentanti dei comuni del territorio, dai quali è arrivata , unanime, la dispinbilità ad una fattiva collaborazione.