Claudio Fiorelli (M5S):: "Ztl, no al pass per medici e pediatri"

TERNI - Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Claudio Fiorelli, contesta il nuovo regolamento di accesso alla Zona a Traffico Limitato che impone il pass per l’accesso a medici di medicina generale e pediatri di libera professione. Il pass sarà annuale e avrà un costo di 60 euro più spese, arrivando a circa 112 euro. "Non è una questione dei 112 euro, ma del principio fondamentale che sta dietro a questa decisione. I medici accedono a queste zone per visitare pazienti o per recarsi nei loro studi, non per piacere personale. È ingiusto penalizzare una categoria che svolge un servizio fondamentale per la comunità. La soluzione data dall’assessore Iapadre che in caso di emergenza o per una visita di un loro paziente possono transitare e nelle successive settantadue ore dare il giustificativo è a dir poco cervellotica", afferma Fiorelli. Il consigliere del M5S critica la decisione di imporre una tassa basata su stereotipi infondati. "È ridicolo asserire che la tassa sia influente perché oggigiorno i medici non vanno più a visitare i propri pazienti. Questi sono luoghi comuni che lasciano il tempo che trovano".