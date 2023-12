CiviciX boccia il presidente Fora: "La sua una scelta personale"

"CiviciX", il movimento civico che appoggia il centrosdinistra, boccia la scelta di Andrea Fora (che ne è presidente, foto) di schierarsi con il centrodestra alle prossime amministrative. A ripudiare la sua decisione è stata l’assemblea perugina di "CiviciX". "Dal dibattito Si legge nella nota – è emersa la volontà largamente maggioritaria di dissociarci dalla scelta del presidente. Un orientamento questo già espresso nella riunione del 24 novembre dai membri perugini del direttivo regionale. Del resto – aggiungono i componenti dell’assemblea – la stessa delibera dell’esecutivo, approvata a maggioranza, parla di libertà di scelta per i territori, una libertà che gli appartenenti a CiviciX di Perugia vogliono avere".

"La comunità del capoluogo, nel solco di quanto avviato nella giornata del 17 giugno 2023 con l’iniziativa “Perugia Partecipa”, continuerà a lavorare con la città e per la città, aprendo un confronto con tutti i civici disponibili a collaborare per voltare pagina nel governo del capoluogo – continuano –. Temi come la sanità, i trasporti e la mobilità, il lavoro, il progetto di sviluppo urbano sostenibile, la sicurezza, l’inclusione, la cultura e l’università, e soprattutto il tema della partecipazione, sono elementi fondanti di un nuovo progetto. Occorre rimettere al centro di questo confronto le forze sociali, culturali, associative andando oltre le gabbie di un dibattito politico che – concludono quelli di CiviciX – vede protagonisti solo i partiti, importanti, ma non sufficienti a rappresentare la complessità della vita cittadina".