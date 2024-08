Città più bella e pulita grazie all’impegno di una giovane start up

NORCIA – La finanza amica dell’ambiente è il principio che guida l’iniziativa della start up "Vettore 2476", fondata da Francesco Giovanni Micillo, nursino 29enne con una laurea in economia, che da quattro anni a questa parte ogni estate dedica una giornata alla pulizia della città di Norcia. Lo fa grazie ai ricavi della sua azienda che commercializza felpe, magliette e altri gadget realizzati con materiali riciclati. "Con i ricavi dell’ultimo anno - racconta il giovane - ho potuto acquistare tutto il materiale necessario per questa iniziativa e in particolare delle pinze meccaniche utili appunto per raccogliere i rifiuti". Nel pomeriggio di domenica 25 agosto, al parco di Porta Romana è andata in scena l’edizione 2024 che ha coinvolto decine di persone, tra adulti e bambini, tra cui il sindaco Giuliano Boccanera e l’assessore Gianni Coccia che, armati di guanti, sacchi e pinze, hanno partecipato a "Clean up Norcia", vale a dire alla pulizia del parco e delle vie della città. Alla fine sono stati raccolti una ventina di sacchi di immondizia. "Vettore 2476 - spiega Micillo - mette al centro della propria strategia l’obiettivo numero 15 delle Nazioni Unite e cioè il ‘life on land’, volto a spostare il flusso di capitali e il flusso finanziario verso il raggiungimento di obiettivi sociali, ambientali e di buon governo".