Città di Castello: Doppio Ingaggio per Risalire la Classifica

È sempre mercato in Eccellenza. Doppio ingaggio in vista per il Città di Castello. Il ds Fulvio Rondini ha infatti raggiunto l’accordo per il rientro del difensore Stefano Tersini (92), pienamente ristabilito dopo l’infortunio al ginocchio, e con l’esterno d’attacco William Osakwe (04), ex Castiglione del Lago, nella prima parte di stagione all’Orvietana. In arrivo anche un difensore francese, per un Città di Castello che vuole risalire in fretta la classifica nel girone di ritorno, con i biancorossi che sono arrivati al giro di boa al quintultimo posto, in zona playout.