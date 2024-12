Città della Pieve in festa. Sabato l’accensione del grande albero in piazza

E’ stato reso noto dall’amministrazione comunale di Città della Pieve il programma dettagliato degli eventi natalizi pievesi che saranno aperti l’8 dicembre con la tradizionale accensione del grande albero allestito in Piazza Plebiscito. Si parte alle ore 16:30 con l’accensione dell’abete, simbolo di festa e di tradizione, e poi una novità dell’edizione 2024, l’accensione della Stella Polare, la più luminosa della costellazione dell’Orsa Minore. La Banda dei Babbi Natale, lo spettacolo acrobatico della Compagnia Alchimia e la musica degli Zampognari renderanno l’esperienza ancora più speciale. Alle 19 tutti alla piazzetta del Pozzo per inaugurare il Calendario dell’Avvento del Terziere Casalino. Dal 27 novembre, le nuove luminarie natalizie guidano i passi dei visitatori dagli ingressi della città, dove campeggiano istallazioni ispirate all’Adorazione dei Magi del Perugino, realizzate artigianalmente. Mentre in piazza Matteotti e via Vittorio Veneto apriranno le porte le casette del mercatino natalizio, nel Mercato Coperto di Città della Pieve, sabato 14 dicembre dalle 15.30, l’amministrazione comunale con alcune aziende locali, il Gruppo ecologista Il Riccio e il Terziere Borgo Dentro si fonderanno in un’atmosfera unica, creando un piccolo villaggio in festa, a tema api a ricordare che dal 2021 Città della Pieve è “Città Amica delle Api“. Nella suggestiva cornice della Rocca Perugina, di piazza Matteotti e di via Vittorio Veneto i mercatini del fine settimana diventano luogo per lo shopping ma anche spazio di condivisione e convivialità. Domenica 22 dicembre e sabato 4 gennaio dalle 15.30 Mini Ranch con il battesimo della sella su Pony e la Mini Fattoria. A partire dal 25 dicembre e fino al 6 gennaio, aprirà le sue porte al pubblico la 58esima edizione del Presepe Monumentale realizzato dal Terziere Castello. Il 28, 29 e 30 dicembre un’esperienza unica di fruizione dell’Adorazione dei Magi custodita nell’Oratorio di Santa Maria dei Bianchi. Attraverso un videomapping il visitatore potrà immergersi nella luce, nei suoni, nei dettagli e nelle emozioni della più imponente opera della natività del Perugino. Il 26 dicembre, dalle 17 torna la tradizionale Castagnata del Terziere Casalino. Il 31 dicembre dalle 23 Capodanno in piazza Plebiscito. Il 6 gennaio dalle 17:30, torna la Discesa della Befana dalla Torre.