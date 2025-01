Città del Cioccolato, raccolti 924mila euro. Riprendono i lavori al Mercato Coperto

Ha superato quota 924mila euro la somma raccolta con la campagna di equity crowdfunding per la Città del Cioccolato, che andrà avanti fino al 16 gennaio sulla prestigiosa piattaforma Mamacrowd. Manca poco dunque per raggiungere l’obiettivo massimo fissato in un milione di euro. "Siamo molto soddisfatti – dice Vasco Gargaglia, presidente del Cda di Destinazione Cioccolato – e ci auguriamo che altri cittadini e altre imprese possano convincersi della bontà del nostro progetto, unendosi ai 140 investitori già presenti, diventando così protagonisti di questa importante iniziativa imprenditoriale per la città. Siamo convinti che l’obiettivo da raggiungere possa essere alla nostra portata".

All’operazione, unica nel territorio regionale, hanno già aderito anche diverse aziende del Distretto del Cioccolato di Perugia e altre tre se ne aggiungeranno nei prossimi giorni.

Nel frattempo, subito dopo le festività natalizie, sono ripresi i lavori all’Ex Mercato Coperto dove nascerà la Città del Cioccolato: in questa fase riguardano principalmente le lavorazioni impiantistiche, mentre si sono già conclusi i lavori per il vano montacarichi, dove è stata collocata una nuova apertura a servizio di un nuovo spazio magazzino che sarà dato in uso al Chocolate Bar della Terrazza del Mercato Coperto, la cui apertura è prevista per la prossima primavera. Ovvero qualche mese prima dell’apertura ufficiale della Città del Cioccolato prevista nel secondo semestre del 2025.