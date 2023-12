Cinquestelle e Pd verso l’intesa?: "Ci sono molti punti in comune"

Sembra proprio che stavolta il Movimento 5 Stelle non correrà da solo a Perugia: il ‘matrimonio’ con il Pd è molto probabile, anche perché le segreterie nazionali dei due partiti lo impongono. E allora ieri il capogruppo M5S in Comune, Francesca Tizi e il coordinatore comunale, Antonio Donato, sono usciti allo scoperto, ribadendo che quello di Giuseppe Conte è ormai un partito ‘progressista’, e che con le altre forze di centrosinistra "ci sono molti punti in comune e per questo vogliamo lavorare per un progetto unitario". In queste settimane si è fatto anche il nome di Tizi come candidato della coalizione di centrosinistra. Possibile? Perché no, rispondono i Cinquestelle, che però non mettono alcun veto su nessuno. Certo, poi ci sono anche qui temi come il Nodino o l’inceneritore... "La soluzione al traffico di Ponte San Giovanni non è quella del Nodo".