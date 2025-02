Cinghiali a Montegrillo. In campo anche l’Arpa

E’ stato approvato dalla Commissione urbanistica con il voto a favore della maggioranza e l’astensione dell’opposizione, l’ordine del giorno presentato dal consigliere Lorenzo Mazzanti (pensa Perugia) in cui vengono chiesti interventi per il miglioramento delle condizioni di Montegrillo e Ponte d’Oddi.

Sul tema è intervenuto l’assessore all’ambiente David Grohmann che ha confermato che nei giorni scorsi c’è stato un sopralluogo nell’area per ciò che concerne le proprie competenze. L’assessore ha spiegato che quello in esame "è un parco particolare sia per la significativa estensione (16 ettari) che per le caratteristiche essendo molto “acclive”; in più si trova al confine della città compatta manifestando problematiche connesse alla presenza dei cinghiali. Su questo punto la competenza è, come detto, della Regione – ha aggiunto – con cui si sta portando avanti un’interlocuzione; inoltre sono previste attività formative ed informative con Arpa, con la cittadinanza sui corretti rapporti con gli animali selvatici".