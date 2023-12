Cinghiale provoca incidente. Automobilista evita l’impatto ma finisce sul marciapiede

Di nuovo cinghiali proprio alle porte del centro storico? Sembrerebbe proprio di sì – quindi attenzione - e con conseguenze gravi, con la tragedia sfiorata per un soffio. E’ dell’altra sera un incidente automobilistico che sarebbe stato provocato dall’attraversamento improvviso della carreggiata di un grosso esemplare. L’episodio lungo via Vittorio Emanuele II, la circonvallazione sud di Assisi, che costeggia il parcheggio dotato di scala mobile che unisce con largo Properzio e quindi con uno degli accessi cittadini più importanti, quello di porta Nuova. Il ragazzo alla guida dell’autovettura, per evitare l’impatto che sarebbe stato violentissimo e chissà con quali conseguenze, ha frenato e sterzato violentemente sull’asfalto viscido: c’è scappato fuori una sorta di testacoda, con il veicolo finito sul marciapiede laterale, danneggiando gravemente la macchina che, nell’impatto, ha perso due ruote.

Il cinghiale avrebbe attraversato la strada prima di immergersi nel buio lungo la strada che conduce al Santuario di San Damiano, zona dove, nel tempo, gli avvistamenti di cinghiali sono stati frequenti e che ora sembrano riproporsi. Il conducente dell’auto non ha potuto far altro che chiedere soccorso agli automobilisti di passaggio – l’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte -, mettendo in sicurezza la zona con le dotazioni di bordo del veicolo, in attesa del carro attrezzi che ha provveduto al recupero del veicolo non più in grado di camminare. Nello stesso punto un episodio simile si era verificato qualche tempo indietro e cinghiali erano stati immortalati in un’aiuola proprio nella stessa zona.

M.B.