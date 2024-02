Cinema Esperia . Giovedì incontro con la Bruzzone

BASTIA UMBRIA - "Giovani, minori, manipolatori affettivi" è il tema dell’incontro di giovedì 29 febbraio, alle 18.30, al Cinema Teatro Esperia con la partecipazione di Roberta Bruzzone, criminologa investigativa e psicologa forense che incontrerà la cittadinanza. Tantissimi sono i casi di cronaca nera di cui si è occupata Roberta Bruzzone che l’hanno resa famosa, presenziando in diversi programmi tv, come Porta a Porta e Quarto Grado, in qualità di ospite fissa. Conduttrice anche di programmi su Real Time, Donne mortali e La scena del crimine. Ricopre i ruoli di Presidente dell’Accademia Internazionale delle Scienze Forensi, di Direttore Scientifico e di Vicepresidente de "La Caramella Buona Onlus".

L’iniziativa odierna rientra nel programma della settimana della legalità organizzato dal Comune di Bastia Umbra, Settore Servizi alla Persona, Politiche Scolastiche e Pari opportunità comprendente inoltre laboratori e azioni di contrasto al bullismo con le scuole del territorio, Direzione Didattica Don Bosco e IC Bastia 1. La settimana della legalità è un’iniziativa che coinvolge scuole, associazioni e Comuni in Italia per promuovere la cultura del rispetto, della legalità e una cittadinanza attiva e responsabile. Questo impegno straordinario richiama uno dei più grandi insegnamenti lasciati da Giovanni Falcone, proprio perché ancora oggi è necessario che i valori della legalità si affermino con forza Il successivo incontro è in calendario il 1° marzo 2024, quando con la dottoressa Giorgia Benusiglio si parlerà della prevenzione dell’uso delle sostanze stupefacenti a cui parteciperanno gli alunni Comprensivo Bastia 1, sempre al Cinema Teatro Esperia, alle ore 9.30.