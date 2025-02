Cinema Carpine, restyling completo: "Sala e programmazione di livello"

Completato il restyling del Nuovo Cinema Carpine. Con l’installazione delle nuove poltroncine, che permettono di godere degli spettacoli in piena comodità, viene restituita ai magionesi una struttura storica, ma adeguata alle moderne esigenze. Le poltroncine rappresentano infatti l’ultimo tocco dato al rinnovato Carpine, per fare di questa insostituibile sala un cinema moderno, comodo e inserito all’interno di un circuito di prime visioni. Dopo trenta lunghi anni, si sono da poco riaccese le luci del cinema. Le proiezioni in questo spazio, risalenti agli anni ’40, si erano infatti interrotte nel 1995 privando Magione di un importante presidio culturale. Fino ad oggi. Dagli inizi di dicembre il centro lacustre può di nuovo contare su una sala cinematografica confortevole, accogliente e con una programmazione settimanale certa, che prevede spettacoli dalle 18.30 e uno spazio pomeridiano per bambini. La riattivazione di questo spazio, ubicato nel cuore del centro storico, è stata salutata dalla comunità con grande favore.

"Un sentito ringraziamento – ha commentato il sindaco Massimo Lagetti – all’associazione Cinegatti, motore di questa ripartenza ed a Società operaia mutuo soccorso e Arci per la costante collaborazione, l’impegno e la determinazione con cui hanno garantito una riqualificazione della struttura e la programmazione di livello delle proiezioni. Grazie anche ai tanti magionesi e non che con la loro presenza continua in questi primi mesi di riapertura hanno validato gli investimenti fatti per ridare piena vita al Nuovo Cinema". Lungo le mura della sala, si possono ammirare dei dipinti con omaggi alla “Settima arte“: scene indimenticabili della storia del cinema, eseguiti dall’artista magionese Giorgio Lupattelli. La casualità degli eventi ha portato la CineGatti dei fratelli Mauro e Mirco ad incontrare, quasi per caso e grazie all’amico autoctono, nonché collaboratore, Lorenzo Santibacci, l’associazione che si occupa di questa storica sala: la Società operaia di mutuo soccorso di Magione. Grazie a loro, è nata l’idea di ripristinare, almeno in parte, la vocazione originaria del luogo, tornando alle proiezioni cinematografiche.