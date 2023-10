Cinema, anteprime e realtà virtuale: tutte le novità del “PerSo“

La realtà virtuale irrompe al “PerSo - Perugia Social Film Festival“ che anche oggi fa tappa con le varie sezioni del concorso al cinema Zenith: qui le proiezioni partono dal pomeriggio con i cortometraggi, con tre titoli in visione, di cui due in anteprima per l’Italia. In serata, alle 21.30 (per la categoria principale) si vedrà “ Five dreamers and a horse“ di Aren Malakyan e Vahagn Khachatryan che racconta, con umorismo affettuoso il cinque armeni di diverse generazioni che sognano nuove vite, anche per allontanarsi dalla minacciosa quotidianità di una piccola nazione da anni sull’orlo di una guerra civile. In anteprima italiana.

E proprio oggi alla Sala Binni di Porta Sole, “PerSo nella VR“: sette titoli internazionali a tematica sociale che saranno presentati in otto postazioni per una selezione di lavori che, attraverso un uso originale della tecnologia e una forte intuizione cinematografica, hanno impresso alla trattazione di temi sociali, storici e di fantasia una maggiore vividezza e capacità di trasmettere empatia: corti che spingono la visione del pubblico non solo oltre i confini fisici e percettivi, ma anche al di là dei pregiudizi razionali, immergendo in un cinema nuovo.

Sempre da oggi a sabato parte al complesso monumentale di San Pietro un workshop di produzione in realtà virtuale e 360 gradi, promosso da Umbria Film Commission e curato dal PerSo e dall’associazione Realmente: un percorso di formazione rivolto a scrittori, documentaristi, filmmaker e creativi, con docenza di Stefano Sburlati, filmmaker e artista digitale, fondatore della Motion Pixel Video e docente di Cinema Immersivo al Politecnico di Torino. Il corso vuole offrire strumenti teorici e pratici per padroneggiare le tecniche di realizzazione di video a 360 gradi, con informazioni e iscrizioni alla mail: segreteria@persofilmfestival.it. Da ricordare che durante il Festival si svolge anche la quarta tappa di “Itineranze“, primo progetto in Italia a mettere in rete sei tra i maggiori festival di documentario.