Cinema a Spello La magia del dietro le quinte

Dieci giorni dedicati ai professionisti del dietro le quinte, alle maestranze e a quei tecnici e artisti spesso sconosciuti che da sempre fanno grande il cinema. Dall’8 al 17 marzo torna il “Festival del Cinema di Spello“ che per la XIII edizione spalanca le porte al mondo della settima arte in tutte le sue sfaccettature. Il cartellone 2024 è stato svelato ieri a Roma, nella sede dell’Anica (foto sotto) con la presidente dell’associazione culturale “Aurora” Donatella Cocchini, ideatrice del Festival con il regista Fabrizio Cattani, il nuovo direttore artistico, il montatore Gianluca Scarpa, la dirigente regionale Antonella Tiranti, il sindaco di Spello Moreno Landrini.

A scandire i dieci giorni del Festival saranno le proiezioni gratuite, al “Subasio” di 12 film italiani (opere prime e non, uscite nell’arco del 2023) e 8 internazionali, 24 documentari, 43 cortometraggi e 12 backstage tra serie tv e film, ma anche tantissimi eventi collaterali pensati per far conoscere il meraviglioso mondo del cinema al grande pubblico e soprattutto ai più giovani, protagonisti di diverse iniziative

L’inaugurazione si terrà venerdì 8 marzo nel Palazzo Comunale di Spello, che per l’occasione diventerà il Palazzo del Cinema e ospiterà le tradizionali mostre del festival. In questa edizione saranno tre: la mostra sul suono con installazioni sonore e multimediali interattive sul cinema, quella fotografica in omaggio al maestro Federico Savina e un’esposizione di abiti con le creazioni degli studenti dell’Istituto “Cavour Marconi Pascal” di Perugia.

Ampio spazio ai premi: oltre a quelli previsti per i film in concorso il Festival consegnerà i suoi premi speciali, a cominciare dal “Premio all’eccellenza” che verrà assegnato all’attore Renato Carpentieri (foto sopra), dopo Carlo Rambaldi, Vittorio Storaro, Giuliano Montaldo, Pupi Avati e Mario Martone tra i tanti. Ad aggiudicarsi il premio “Carlo Savina” per l’eccellenza alla musica sarà il maestro Fabio Frizzi e da quest’anno debuitta un nuovo riconoscimento alla memoria di Federico Savina, sound engineer e presidente onorario del Festival scomparso a maggio, voluto dalla presidente Cocchini e dalla famiglia del maestro: andrà al maestro Enrico Melozzi. Tanti gli ospiti annunciati: oltre ai premiati, ci saranno il padrino Alessandro Sperduti e la madrina Angela Curri, gli attori Giorgia Gambuzza, Claudia Marsicano, Francesco Castiglione, Francesco Foti, Francesco Patanè e Alessandro Praticò, oltre ai professionisti del dietro le quinte, registi e attori delle pellicole in concorso. Spazio ai ragazzi con il progetto “Agenda 2030“ nelle scuole, tanti gli eventi collaterali tra conferenze, spettacoli teatrali, cerimonie finali e la tradizionale proiezione alla Casa del Cioccolato Perugina.

S.C.