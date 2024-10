"Cicloturistica del Montefeltro". Successo con oltre 120 partecipanti

Nato da poco tempo, il consorzio GAU (Gubbio Alta Umbria) ha già archiviato il suo primo evento, realizzato in collaborazione con le associazioni ciclistiche eugubine Velo Club Gubbio, AD Bike Cicli Neri Gubbio, Dieffe Bike e Ikuvium Bike Adventure. Si è svolta infatti domenica 20 ottobre la "Cicloturistica del Montefeltro", una manifestazione non competitiva ma comunque molto partecipata, come testimoniato dagli oltre 120 ciclisti arrivati a Gubbio sia dall’Umbria che da altre regioni. La cornice del Teatro Romano ha ospitato la partenza e l’arrivo della cicloturistica, che si è snodata per oltre 55 km tra le colline del comune di Gubbio e di Pietralunga, toccando diverse località del territorio, come toccate: Mocaiana, San Benedetto Vecchio, Pieatralunga, Nogna, Zangolo, Nerbisci, Ponte d’Assi, attraverso un percorso che non presentava un dislivello particolarmente arduo, per dare la possibilità di partecipare ai moltissimi appassionati del mondo ciclistico. A Pietralunga, in collaborazione con il Comune, è stato organizzato un punto ristoro curato dal Park Hotel ai Cappuccini. La cicloturistica è stata infatti pensata per essere sia un momento sportivo, ma allo stesso tempo un’occasione per conoscere e scoprire le ricchezze che un comprensorio come quello dell’alta Umbria può offrire. Al fine di perseguire questo obiettivo, sono state organizzate visite guidate per gli accompagnatori degli atleti che, mentre si svolgeva la manifestazione, hanno potuto conoscere la città di Gubbio, i suoi musei e la sua storia.

La manifestazione si è poi conclusa con i premi, assegnati alle tre società più numerose (Velo Club Gubbio, Dieffe Bike Team, Vis Branca), per il ciclista arrivato da più lontano (Francia), per l’atleta più anziana e per l’atleta più anziano; non poteva mancare il consueto appuntamento di chiusura, il Pasta Party Party, organizzato presso l’Hotel San Marco, grazie alla collaborazione del Park Hotel ai Cappuccini, Officina dei Sapori, Hotel Catignano. Quello di domenica è stato un primo assaggio di un più ampio progetto, che punta verso la data del 12 ottobre 2025, dove a Gubbio si svolgerà la "Granfondo del Montefeltro: Gubbio – Acqualagna – Gubbio", evento a carattere nazionale che vedrà la partecipazione di un numero molto importante di ciclisti.

Federico Minelli